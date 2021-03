Szczepimy się – przykład idzie z góry!

Dowództwo 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej rozpoczyna szczepienia przeciwko COVID-19!

Mając na uwadze konieczność powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – gen. dyw. dr Dariusz Parylak oraz kierownicza kadra „Dwunastki” rozpoczęła szczepienia przeciwko Covid-19.

Szczepionka na COVID – 19 położy kres pandemii na świecie. Żeby jednak ten scenariusz stał się faktem – konieczne jest aby duża część populacji przyjęła szczepionkę. Do tego potrzebne są nie tylko procedury i logistyka, ale przede wszystkim zaufanie. Pamiętajmy! Szczepiąc się troszczysz się nie tylko o samego siebie, ale przede wszystkim o swoich najbliższych. Każdy z nas ma kogoś o którego może się zatroszczyć. Wzajemną troskę wynosimy z domu. Szczepionka to już ostatni krok walki z pandemią i powrotem do normalności.