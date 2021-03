Ćwiczenie certyfikujące „Crystal Arrow”

Wśród zaproszonych gości znaleźli się politycy i przedstawiciele sił zbrojnych państw członkowskich NATO. Polskę reprezentowali: Pani Ambasador RP na Łotwie dr Monika Michaliszyn, Attaché Obrony płk Piotr Pomazany oraz Dowódca PKW Łotwa mjr Tomasz Dadura.



Dzień Dostojnych Gości zakończył się statycznym pokazem sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu pododdziałów wchodzących w skład eFP BG Latvia. W punkcie informacyjnym wystawionym przy polskim czołgu PT-91 żołnierze innych nacji oraz zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi możliwościami Sił Zbrojnych RP.



Ćwiczenie „Crystal Arrow” pokazało, że Wielonarodowa Batalionowa Grupa Bojowa to posiadająca wysokie zdolności bojowe, bardzo elastyczna i interoperacyjna formacja, która przygotowana jest do natychmiastowego podejmowania działań oraz reagowania na szereg zagrożeń. W trakcie ćwiczenia polscy czołgiści potwierdzili doskonałe przygotowanie do wykonywania zadań mandatowych, a także wysoki poziom integracji z pododdziałami sojuszniczymi wchodzącymi w skład BG Latvia. Dzięki udziałowi w ćwiczeniu „Crystal Arrow” oraz wspólnej realizacji zadań przez wojska sojusznicze, żołnierze VIII zmiany PKW Łotwa zdobyli nowe doświadczenia w działaniu w środowisku międzynarodowym.

Tekst: ppor. Jakub Karwowski