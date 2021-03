Odprawa roczna w DGRSZ

24 i 25 marca w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa dowódcy generalnego RSZ.



Odprawę roczną przeprowadził dowódca generalny RSZ generał Jarosław Mika. Podczas odprawy, która odbyła się w formie wideokonferencji, podsumowano najistotniejsze zadania minionego roku, dokonano oceny realizacji zadań w 2020 roku, określano priorytety na 2021 rok, a także wytyczono główne kierunki do realizacji w ujęciu długoterminowym. Ważnym elementem odprawy była ocena dyscypliny w DG RSZ i podległych jednostkach wojskowych.

Dowódca generalny RSZ generał Jarosław Mika podczas odprawy wysłuchał meldunków o realizacji zadań. Dowódcy informowali o przygotowaniu podległych związków/oddziałów do działania zgodnie z przeznaczeniem. Podczas odprawy pod dyskusję poddano także zagadnienia dotyczące zaangażowania SZ RP w walkę z pandemią koronawirusa, - Wojsko Polskie udowodniło, że jest instytucją elastyczną, szybko i płynnie adaptującą się do nowego środowiska oraz zagrożeń z tym związanych. Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, zrealizowaliśmy wszystkie priorytetowe przedsięwzięcia i zadania które zostały zaplanowane w minionym roku – podkreślił generał Mika.



Generał Mika za priorytety na najbliższe miesiące uznał wsparcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii koronowirusa na terytorium Polski oraz ćwiczenia i szkolenie wojsk. - W czasach pandemii musimy skupić wysiłek na skuteczności realizacji celów mimo istniejącego zagrożenia. Przygotowanie i efektywna realizacja zadań to ogromna odpowiedzialność i test sprawności dla DG RSZ i jednostek podległych - powiedział generał Mika.



Odprawie towarzyszyły dyskusje w ramach syndykatów Szefa Sztabu DGRSZ, Inspektora Wojsk Lądowych, Inspektora Sił Powietrznych, Inspektora Marynarki Wojennej, Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, Inspektora Rodzajów Wojsk, Inspektora Szkolenia oraz Starszego Podoficera Dowództwa.



Podczas odprawy rozliczeniowo-zadaniowej odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień.