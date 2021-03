„Pętla taktyczna”, czyli egzamin dla przyszłych terytorialsów

Właśnie dobiega końca „szesnastka”, czyli kolejne szkolenie podstawowe w 12 WBOT. Nowi żołnierze doskonale wiedzą, że na tym nie kończy się ich nauka żołnierskiego rzemiosła. Pełne wyszkolenie terytorialsa trwa 3 lata. Choć to dopiero wstęp, już na tym poziomie, dochodzi do pierwszej weryfikacji. - Egzamin który dziś się zakończył miał na celu miała na celu sprawdzenie poziomu wyszkolenia i przygotowania kandydatów na żołnierzy OT. Egzamin rozpoczął się alarmem i wymarszem w rejon działań gdzie rekruci zostali wprowadzeni w sytuację taktyczną. W czasie „pętli” sprawdzeniu podlegały umiejętności nabyte w trakcie szkolenia takie jak: posługiwanie się uzbrojeniem, maską przeciwgazową, nawigowanie przy pomocy busoli, udzielanie pomocy medycznej na polu walki - mówi ppor. Tomasz Molski, dowódca kompanii szkolnej.

52 rekrutów przystąpiło dziś do żołnierskiego egzaminu. Każde szkolenie podstawowe kończy się „pętlą taktyczną” a ci, którzy pomyślnie ją ukończą, staną się żołnierzami 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kandydaci na żołnierzy ostatni sprawdzian zdawali na poligonie w Wyciążkowie koło Leszna.

Ostatnie szkolenia mocno różnią się od poprzednich. Ma to związek z pandemią COVID-19. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemicznymi. Z powodu obostrzeń, na cały okres szkolenia, do każdej z grup przydzieleni zostali stali instruktorzy a grupy szkoleniowe są separowane od siebie. Dotyczy to również zakwaterowania, transportu oraz żywienia. Dowódcy na bieżąco monitorują sytuację epidemiologiczną w swoim stałym rejonie odpowiedzialności.

Wszyscy rekruci przed rozpoczęciem szkolenia zostali poddani testom na obecności koronawirusa i dopiero negatywny wynik pozwalał na przekroczenie bram jednostki. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19, przysięga odbędzie się bez udziału gości a będzie transmitowana w Internecie.



Tekst: kpt. Marcin Misiak/ 12 Wielkopolska BOT