SpoKREWnieni Służbą w 6 MBOT

Terytorialsi z południowego i zachodniego Mazowsza kolejny raz włączyli się do ogólnopolskiej akcji. We wszystkich batalionach wchodzących w skład 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, przez cały miesiąc organizowano zbiórki krwi.

Żołnierze i pracownicy cywilni wojska od 1 do 31 marca będą oddawać krew w punktach poboru na terenie całego kraju. Zebrana krew trafi do potrzebujących i chorych w całej Polsce. - Krwiodawstwo jest przygodą, tym piękniejszą, że wiąże się z ratowaniem życia i zdrowie innych ludzi. Zachęcajmy naszych znajomych by rozpoczęli przygodę z oddawaniem krwi – apeluje kpr. Łukasz Lasocki z 6 MBOT.

W 2020 roku akcja ze względu na walkę z pandemią koronawirusa miała szczególne znaczenie – Wojsko Polskie przez 2020 rok zebrało ponad 12.660 litrów krwi. W tym żołnierze zawodowi WOT, żołnierze OT oraz pracownicy cywilni WOT oddali 797,3 litrów krwi w 1787 donacjach. Ponadto w ubiegłym roku 125 żołnierzy „ozdrowieńców” oddało 81,8 litrów osocza.

Krew i osocze, to bezcenny i niezastąpiony lek, której niczym się nie da zastąpić. Przywraca zdrowie, ratuje życie pacjentów oraz ofiar wypadków, którzy utracili swoją krew. Ty też możesz pomóc! Dołącz do akcji SpoKREWnieni Służbą. To tak niewiele – dla Ciebie, a tak bardzo dużo – dla innych. Oddaj krew lub jej składniki i tym samym uratuj komuś życie!

Tekst: Marlena Rosłaniec/ 6 MBOT