Zmiany kadrowe w PGZ

Andrzej Kensbok złożył dzisiaj rezygnację ze stanowiska prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Rada Nadzorcza spółki zdecydowała, że do czasu wyłonienia w drodze konkursu jego następcy, za sterami koncernu stanie Bogdan Borkowski, a jego zastępcą będzie Paweł Olejnik. Obaj panowie zasiadali do tej pory w Radzie Nadzorczej. Pierwszy jako jej członek, a drugi jako jej wiceprezes. Na dzisiejszym posiedzeniu Rada postanowiła odwołać także pozostałych członków Zarządu – Michała Pietrzyka, Huberta Stępniewicza i Dariusza Gwizdałę.



O tym, że PGZ czekają roszady kadrowe było wiadomo już wczoraj. Wtedy to Zarząd KGMH Polska Miedz S.A. poinformował o zmianach w szefostwie „miedziowej” spółki. W ich wyniku do grona osób kierujących firmą ma od 15 kwietnia br. wrócić Andrzej Kensbok.



Nowy prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Bogdan Borkowski, jest z wykształcenia prawnikiem. W latach 1997-1998 był prezydentem Kielc. W Radzie Nadzorczej PGZ zasiadał od lutego 2018 roku, a od maja 2018 roku był prezesem spółki Waryński S.A. Grupa Holdingowa.