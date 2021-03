„Strzelnica w powiecie” po nowemu

Nowe możliwości dla samorządów

– Nie każdy samorząd ma fundusze na wybudowanie tradycyjnej strzelnicy. Dlatego zaproponowaliśmy dwa – mniej kosztowne, jeśli chodzi o przygotowanie – warianty strzelnic. One także mogą przyczynić się utrwalania prawidłowych nawyków strzeleckich w sytuacjach zbliżonych do realiów użycia broni palnej oraz do podniesienia atrakcyjności sportu strzeleckiego – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Oba konkursy są adresowane do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Żeby ubiegać się o wsparcie, samorząd musi dysponować nieruchomością (co najmniej do 31 grudnia 2032 r.) oraz pokryć 20 procent kosztów inwestycji. Konkurs dopuszcza dofinansowanie rozpoczętych już inwestycji, które samorządy finansowały do tej pory z własnych środków.

Dofinansowanie budowy strzelnicy pneumatycznej może wynieść nawet 200 tys. zł. Otrzymane z MON pieniądze samorząd będzie mógł przeznaczyć na adaptacje pomieszczeń na potrzeby utworzenia takiego obiektu oraz jego wyposażenie. Zgodnie z warunkami postawionymi przez resort obrony narodowej strzelnica pneumatyczna ma umożliwić wykonywanie strzelań z broni pneumatycznej długiej i krótkiej co najmniej pięciu osobom jednocześnie na odległość minimum 10 m. Strzelnica musi mieć m.in. transportery tarcz (zespół napędów) do strzelań do celów stałych wraz z możliwością zaprogramowania odległości i zatrzymywania tarcz, stoły strzeleckie oraz przesłony między stanowiskami uniemożliwiające niekontrolowane przejście na linię ognia.

Wirtualne strzelanie

Natomiast samorządy, które zdecydują się na utworzenie strzelnicy wirtualnej, będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 150 tys. zł. System, oparty na rzeczywistości VR, ma umożliwić strzelanie minimum czterem osobom jednocześnie. Szkolący się muszą mieć zapewnione bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni: czterech karabinków i czterech pistoletów, z funkcją wyzwalania strzału i realistyczną obsługą manualną danej repliki. Chodzi np. o działanie mechanizmów broni, imitację odgłosu strzału czy zjawisko odrzutu.

MON chce, by na strzelnicach wirtualnych uczestnicy zajęć mogli brać udział w statycznych i dynamicznych treningach, w tym strzelaniach na celność i skupienie, oraz ćwiczyć według różnych scenariuszy, zakładających strzelanie na wirtualnych placach ćwiczeń oraz otwartych przestrzeniach, w tym terenach zalesionych i miejskich. Zestawy szkoleniowe mają być uzupełniane o scenariusze strzelań o różnych porach dnia, w trudnych warunkach atmosferycznych (śnieg, mgła, deszcz) czy po wprowadzeniu efektów specjalnych (ogień, dym, dźwięki otoczenia).

Wnioski dotyczące obu konkursów należy składać do 20 maja. Jako priorytetowe zostaną potraktowane te oferty, które przewidują utworzenie strzelnic w powiatach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych oraz gdzie prowadzone są klasy mundurowe, szczególnie te uczestniczące w programach MON (certyfikowane wojskowe klasy mundurowe oraz oddziały przygotowania wojskowego).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 czerwca. Samorząd, który otrzyma dofinansowanie z MON, będzie zobowiązany do niepłatnego udostępniania strzelnicy (do 2032 roku) uczniom szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa. Chodzi o 160 godzin w miesiącu w przypadku strzelnicy pneumatycznej i 130 godzin w przypadku strzelnicy wirtualnej. Te ostatnie mają być także udostępniane bezpłatnie członkom organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa (30 godzin w miesiącu).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronach MON. https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-strzelnica-w-powiecie