Polskie szpadzistki bezkonkurencyjne w zawodach o Puchar Świata

Drużyna polskich szpadzistek zwyciężyła w zawodach o Puchar Świata w Kazaniu. Na planszy walczyły: st. szer. Ewa Trzebińska, st. szer. Magdalena Piekarska-Twardochel, Renata Knapik-Miazga i Aleksandra Jarecka. Polki w finale rozgromiły 45:24 reprezentantki Korei Południowej. Natomiast w półfinale nasze szpadzistki pokonały 34:24 drużynę Rosji.

Przed tygodniem polskie szablistki wygrały zawody o Puchar Świata w Budapeszcie. Szpadzistki nie chciały być gorsze od swoich koleżanek i w imprezie tej samej rangi powtórzyły ich sukces. W Kazaniu w turnieju drużynowym o zwycięstwo rywalizowało 25 ekip. W drodze do finału Polki musiały wygrać trzy mecze. Najpierw pokonały 45:25 reprezentantki Kanady. Następnie w pojedynku o awans do półfinału wygrały 36:31 z Węgierkami. Wreszcie w meczu o awans do finału nie dały żadnych szans reprezentantkom gospodarzy.

Przed pojedynkiem o złoto przewagę psychologiczną nad Polkami miały Koreanki, które znakomicie spisały się w turnieju indywidualnym. In-Jeong Choi zajęła pierwsze miejsce, Young-Mi Kang – trzecie, a Sera Song – siódme. Natomiast żadnej z reprezentantek Polski nie udało się uplasować w czołowej dziesiątce. Aleksandra Jarecka była 11., Ewa Trzebińska – 23., a Renata Knapik-Miazga – 70. – Turnieje drużynowe rządzą się jednak swoimi prawami i po raz kolejny okazało się, jak ważną rolę odgrywa w nich tak zwany team spirit, czyli duch zespołu. Nasze szpadzistki pokazały tego ducha i nie dały żadnych szans rywalkom – zauważa plut. Robert Andrzejuk, trener szermierczej reprezentacji Wojska Polskiego.