Poligonowe kroki do perfekcji

Trwające od poniedziałku 15 marca manewry poprzedzone były odpowiednimi przygotowaniami, w tym chociażby przygotowaniem obozowiska i zorganizowanie zaplecza logistycznego dla żołnierzy, którzy przemieścili się z macierzystej jednostki na żagański poligon. Zadaniem każdego dowódcy plutonu było odpowiednie przygotowanie sprzętu wyjeżdzającego w pole, aby nie zawiódł podczas wykonywania zadania. - Każdy czołg to gruboskórne zwierzę, które jeśli jest zadbane to działa, a jego użytkowanie sprawia przyjemność, a my dbamy o swój sprzęt – powiedział por. Paweł Żabicki.

Marzec to bardzo ważny miesiąc dla żołnierzy batalionu czołgów z 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania, gdyż podczas trwającego szkolenia poligonowego będą podlegać certyfikacji. Jej celem jest potwierdzenie zdolności czołgistów do prowadzenia działań bojowych na szczeblu plutonów.

REKLAMA

Przez kolejne dni poligonu załogi doskonaliły umiejętności między innymi z prowadzenia ognia z czołgu do celów ukazujących się w ruchu, w miejscu i w przystankach. Ćwiczenia te są niezbędne do przygotowania się pancerniaków do planowanych w kolejnym tygodniu strzelań bojowych. W czasie takiego szkolenia pomocne są tak zwane punkty nauczania, przygotowujące każdego żołnierza do profesjonalnego wykonania zadania. Czołgiści pod czujnym okiem instruktorów doskonalili technikę strzelania z wykorzystaniem stołu plastycznego, ładowania armaty czołgu T-72 sposobem ręcznym, czy też uczyli się programowania radiostacji.

W piątkowy poranek plutony na wozach bojowych rozpoczęły marsz, który zakończył się pokonywaniem przeszkody wodnej na rzece Kwisa. - Pokonywanie przeszkody wodnej jest nieodłącznym elementem szkolenia w naszych warunkach terenowych, na europejskim teatrze działań, ponieważ Polska jest poprzecinana siecią cieków wodnych, stąd potrzeba ciągłego szkolenia w tym aspekcie. Najważniejszą rzeczą dla czołgisty nie jest sprzęt, jakim dysponuje, ale możliwość doskonalenia procedur i umiejętności bojowych, jak również nabywanie dobrych nawyków – powiedział ppłk Marcin Markowski.

W dalszej części szkolenia poligonowego trwającego do 31 marca żołnierze hetmańskiej brygady realizować będą szkolenie taktyczne z wykorzystaniem amunicji bojowej, które zakończy certyfikację plutonów pierwszej i drugiej kompani czołgów. Ponadto realizowane będą zajęcia inżynieryjno-saperskie natomiast pluton rozpoznawczy doskonali umiejętności eksploracji na korzyść batalionu czołgu a elementy logistyczne, realizują przedsięwzięcia z zakresu ewakuacji i remontów pojazdów.

Tekst: por. Marta Wieliczko