Pokaz możliwości samobieżnych haubic KRAB

17 marca w rejonie Wzgórza Prezydenckiego Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu (OSPWL Żagań) dowódca dywizjonu 23 Pułku Artylerii z Bolesławca dokonał prezentacji możliwości taktyczno-ogniowych samobieżnych armato-haubic KRAB.

Dostawy elementów wchodzących w skład drugiej baterii 155-mm dywizjonowego modułu ogniowego (DMO) REGINA do 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu miały miejsce w październiku, listopadzie, i grudniu. Krab to obecnie najpotężniejsze działo, jakim dysponują polscy artylerzyści. Ważąca ponad pięćdziesiąt ton samobieżna armatohaubica jest w stanie wystrzelić na odległość około 40 kilometrów do 6 pocisków na minutę. Obsługa działa liczy 5 osób. Haubica Krab jest podstawowym środkiem ogniowym dywizjonu artylerii, pododdziału przeznaczonego do realizacji zadań wsparcia ogniowego na szczeblu brygady.



W czasie prezentacji omówiona została struktura dywizjonu dmo REGINA wraz ze strukturą 2 dywizjonu artylerii samobieżnej. Dowódcy jednostek wojskowych Czarnej Dywizji podczas zajęć pokazowych mieli okazję zapoznać się z budową i danymi taktyczno-technicznymi i możliwościami HS KRAB, wozem dowodzenia (WD) oraz wozem amunicyjnym (WA). Na koniec zajęć odbyła się prezentacja działań baterii w trakcie zajmowania stanowiska ogniowego i przygotowanie do realizacji zadań ogniowych.