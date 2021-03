Terytorialsi testowali pistolety VIS 100

W wyposażeniu siedleckiego batalionu docelowo będzie ponad 100 szt. VIS-ów. Szkoleniem ogniowym z wykorzystaniem nowego pistoletu zostaną objęci wszyscy żołnierze, podoficerowie i oficerowie, jednak trafi on na wyposażenie kadry dowódczej oraz żołnierzy pełniących służbę na wybranych stanowiskach.

Pistolet VIS 100 to nowa konstrukcja wyprodukowana w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu. Nazwa nawiązuje do pistoletu wzór 35 VIS, produkowanego przez Fabrykę Broni w latach 1936-1939. Liczba 100 jest odniesieniem do wprowadzenia broni w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to pistolet samopowtarzalny kal. 9 mm na amunicję 9x19 Parabellum, jest bronią osobistą, przeznaczoną do walki i samoobrony na krótkich odległościach – do 50 metrów. Może być używany zarówno przez strzelców prawo jak i leworęcznych, posiada ergonomiczny chwyt, umożliwiający dopasowanie do ręki użytkownika.

Tekst: Aneta Szczepaniak/ rzecznik prasowy 5 Mazowieckiej BOT