22 lata temu Polska wstąpiła do NATO

12 marca 1999 roku mjr Tadeusz Buk wniósł do Biblioteki Harry’ego Trumana w Independence flagę Polski, co było symbolicznym początkiem członkostwa Rzeczypospolitej w NATO. Dziś mijają 22 lata od tego wydarzenia. – Początki nie były łatwe, ale teraz należymy do grona liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego – mówi Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.



Film: Paweł Sobkowicz/ Zbrojna TV