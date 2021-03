Hardun w akcji

Zajmują miejsce na końcu ugrupowania, niosą pomoc w trudnych sytuacjach. Są zawsze na czas ze specjalistycznym sprzętem. Zespół ewakuacji technicznej jest niezbędnym elementem logistycznym na ówczesnym polu walki.

Logistyka wojskowa składa się ze specjalnych jednostek, które organizują oraz realizują zaopatrzenie ponadto świadczą usługi na rzecz wszystkich jednostek wojskowych. Jednym z wielu zadań, które można zaliczyć do działań logistycznych jest ewakuacja techniczna. Najprościej ujmując ewakuacja techniczna to przemieszczenie niezdatnego do użycia lub pozostawionego sprawnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego z obszaru zagrożenia oraz z położenia nienaturalnego.

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza, a dokładniej żołnierze z batalionu logistycznego dysponują najwyższej klasy sprzętem do ewakuacji technicznej. Ciężki Kołowy Pojazd Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego Hardun to pojazd z układem napędowym 8x8, jego masa własna to aż 36 ton, natomiast prędkość maksymalna którą osiąga to 90km/h. Przeznaczony jest do wykonywania zadań zabezpieczenia technicznego pododdziałów wyposażonych w pojazdy kołowe, a w szczególności transportery opancerzone Rosomak, które są zasadniczym sprzętem będącym na wyposażeniu brygady.