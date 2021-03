Najlepsze plutony w wojskach lądowych

W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zakończyły się trwające dwa tygodnie zawody pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych.

Tytuł najlepszego plutonu w wojskach lądowych w poszczególnych specjalnościach to wielki prestiż i chwała. W zawodach o miano tych najlepiej wyszkolonych i zgranych walczyło 10 plutonów, które drogą eliminacji zostały wytypowane na reprezentantów swoich brygad czy dywizji. - Zaangażowanie i wolę walki widać było każdego dnia w trakcie trwania zawodów. Żołnierze, jestem z Was dumny, dumne z Was są także Wojska Lądowe - powiedział inspektor Wojsk Lądowych DG RSZ gen. dyw. Maciej Jabłoński. Poziom zawodów oprócz tego, że był wysoki to bardzo wyrównany. Wiele plutonów kończyło dzień ex aequo, czekając na kolejne wyzwania.