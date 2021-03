Weekendowa akcja wojskowych strażaków

To był intensywny weekend dla Wojskowej Straży Pożarnej z Leźnicy Wielkiej. Wojskowi strażacy przez prawie osiem godzin wspierali lokalną Straż Pożarną w walce z żywiołem.

W niedzielę, 7 marca, dowódca pogotowia ppoż. Wojskowej Straży Pożarnej 1 Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wielkiej (25 BKPow) odebrał informację od Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Zgierzu o pożarze wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Ozorkowie i prośbie o pomoc w akcji ratowniczo-gaśniczej.

Do pomocy zostały zadysponowane wojskowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze z obsadą. Po dotarciu na miejsce wojskowi strażacy otrzymali zadania od kierującego działaniami ratowniczymi i przystąpili do działania. Akcja gaśnicza trwała do godziny 3.14 8 marca. Brało w niej udział w sumie 81 strażaków.