Przysięgali terytorialsi z 5 MBOT

W sobotnie przedpołudnie 33 żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę wojskową, rozpoczynając tym samym trzyletni cykl szkolenia żołnierza OT.

Po 15 dniach intensywnego szkolenia na poligonie i strzelnicy kolejni ochotnicy dołączyli do grona mazowieckich terytorialsów. Szkolenie podstawowe otworzyło im drogę do szkoleń indywidualnych, specjalistycznych oraz zgrywających, a w efekcie do służby zawodowej. Od kwietnia rozpoczną swoje pierwsze szkolenia rotacyjne w pododdziałach, do których terytorialnie będą przynależeć.

Wśród żołnierzy, którzy zdecydowali się przynależeć do żołnierskiej społeczności 5 Brygady OT jest szer. Anna Melchner – Komor, mieszkanka powiatu ostrowskiego, która w imieniu wszystkich żołnierzy składających przysięgę podsumowała „szesnastkę”: – Jeszcze 16 dni temu przekroczyliśmy bramę tej jednostki jako obcy sobie ludzie, nieświadomi tego co nas czeka. Dziś już wiemy, że poradziliśmy sobie doskonale z pierwszymi wyzwaniami. Przez te kilkanaście dni nabraliśmy nie tylko doświadczenia wojskowego, ale zawiązały się miedzy nami silne więzi, które będą nam towarzyszyły przez wiele kolejnych lat. Przysięga wojskowa to nie tylko słowa roty przysięgi ale przed wszystkim akt oddania wobec Ojczyzny. Składając dzisiaj przysięgę wojskową na Sztandar złożyliśmy swoistego rodzaju przyrzeczenie przestrzegania kodeksu moralnego i etycznego żołnierza - mówiła szer. Melchner-Komor.