Atomowa gwarancja bezpieczeństwa

Przed 51 laty, 5 marca 1970 roku, wszedł w życie „Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej” (Non-Proliferation Treaty). Zgodnie z tym dokumentem formalne prawo do jej posiadania uzyskało tylko pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ: Chiny, Francja, USA, Wielka Brytania i Związek Sowiecki (obecnie Federacja Rosyjska). Przy tym Francja i Chińska Republika Ludowa przystąpiły do NPT dopiero w 1992 roku. Obecnie stronami układu jest 190 państw. Taka liczba sygnatariuszy nie podpisała żadnego innego porozumienia międzynarodowego. A jednak problem broni jądrowej jest wciąż tematem sporów na arenie światowej.

Mimo że traktat obowiązuje od ponad półwieku, nie powstrzymał on kilku krajów od wytworzenia broni jądrowej. Były to Izrael, Indie, Korea Północna, Pakistan oraz Republika Południowej Afryki. Państwa te nie złamały jednak prawa międzynarodowego, ponieważ cztery z nich nigdy nie były stronami NPT, a Korea Północna wystąpiła z układu. Od dawna istnieją też podejrzenia, że do grona posiadaczy broni atomowej chce dołączyć Iran, choć formalnie pozostaje on stroną układu.

Jak wymienionej piątce udało się wejść w posiadanie niszczycielskiej broni, choć istniały różne reżimy kontrolne, które miały zapobiegać jej rozprzestrzenianiu? Otóż najlepszym sposobem do osiągnięcia tego celu była współpraca dotycząca pokojowego wykorzystania atomu (np. do wytwarzania energii), często zapoczątkowana na wiele lat przed podpisaniem „Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej”. To dzięki niej udało się części z tych państw wykształcić pierwszą generację specjalistów i uzyskać przydatne do celów militarnych technologie. Dobrym przykładem są Indie, które już w latach pięćdziesiątych rozpoczęły kooperację w sferze atomowej z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Dzięki transferowi kanadyjskiej technologii Hindusi zbudowali swój pierwszy reaktor atomowy. Materiały zaś rozszczepialne pozyskali od USA.

Współpraca ze Związkiem Sowieckim, a potem również z ChRL, stworzyła podwaliny pod północnokoreański program atomowy. Koreańczycy wykorzystali do wytworzenia ładunków nuklearnych pluton, który odzyskali ze zużytego paliwa w eksperymentalnym reaktorze w Jongbion. Natomiast Izrael, który formalnie nigdy nie potwierdził, że posiada broń atomową, skorzystał wiele na kooperacji z Francją oraz USA. Współpraca z tymi dwoma mocarstwami atomowymi ułatwiła też opracowanie własnej broni jądrowej przez RPA.