Ćwiczenia załadunku rakiet

4 marca w gdyńskim porcie wojennym odbył się trening rozładunku i załadunku rakiet przeciwokrętowych RBS-15 Mk3 na okręty rakietowe typu Orkan.

Głównym celem szkolenia było doskonalenie wszystkich służb odpowiedzialnych za przygotowanie, dostarczenie i podanie rakiet na okręty oraz załogi okrętu do ich przyjęcia. Dzięki takim treningom tego typu operacje przebiegają sprawnie bez względu na warunki pogodowe, porę dnia lub nocy. Ma to kluczowe znaczenie w procesie przygotowania okrętu do wyjścia na morze i walki podczas faktycznych działań.