Błękitni po raz trzeci w Libanie

Żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej rozpoczynają trzecią zmianę PKW UNIFIL. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy do ich zadań w Libanie będzie należało prowadzenie patroli na tzw. niebieskiej linii oraz ochrona bazy Shamrock. Tak jak w ostatnich latach, Polacy zaangażują się również w akcje pomocowe dla lokalnej ludności.

Ze względu na pandemię rotacja trzeciej zmiany PKW UNIFIL odbyła się w dwóch turach i trwała od końca stycznia do połowy lutego. Obecnie w bazie Shamrock, w której stacjonują polscy żołnierze, trwa przejęcie obowiązków w ramach batalionu irlandzko-polskiego (IRISHPOLBATT). – Rotacja przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. Plan uwzględniał sytuację związaną z pandemią COVID-19 zarówno w kraju, jak i w rejonie misji – zapewnia mjr Sławomir Herbich, oficer prasowy PKW UNIFIL. Przerzut polskich żołnierzy odbywał się dwuetapowo właśnie ze względu na lokalne wymogi związane z pandemią. – Ponieważ działamy w Republice Libańskiej i pod flagą ONZ, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania lokalnego prawa, obostrzeń oraz przepisów sanitarnych. Należy przy tym zaznaczyć, że wykonywanie zadań mandatowych ONZ nie było i nie jest zagrożone – podkreśla mjr Herbich.

Do najważniejszych obowiązków żołnierzy stacjonujących w ramach misji PKW UNIFIL w Libanie należy ochrona bazy wojskowej, prowadzenie dziennych i nocnych patroli oraz zabezpieczenie konwojów logistycznych. Celem jest utrzymanie bezpieczeństwa na tzw. niebieskiej linii, czyli w strefie buforowej utworzonej przez ONZ na granicy libańsko-izraelskiej. – Do naszych zadań należy także wsparcie lokalnej ludności. To m.in. element budowania pozytywnego wizerunku żołnierza polskiego – dodaje mjr Sławomir Herbich. Żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej nie tylko współpracują z organizacjami humanitarnymi, m.in. przy dystrybucji żywności, leków, artykułów higienicznych czy odzieży, lecz także realizują własne programy pomocowe.