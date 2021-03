Kolejny polski generał na flagowym stanowisku w NATO

Generał Kociuba swoje nowe obowiązki zacznie pełnić z dniem 1 kwietnia br. na stanowisku Zastępcy Chief Information Officer (CIO) w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym (International Military Staff – IMS). Jest to stanowisko konkursowe, czyli nie jest przypisane do żadnej nacji, a zgłoszony przez Polskę kandydat został wybrany w ramach konkursu przez przedstawicieli Sojuszu w ramach głosowania. Na chwilę obecną Polska nie obsadza żadnego innego flagowego stanowiska w IMS.

REKLAMA

Nowo tworzone biuro NATO CIO, którego zastępcą będzie gen. bryg. Kociuba w pierwszym etapie składać się będzie z 9 osób, w tym dwóch wojskowych. Głównymi zadaniami biura będzie rozwój nowoczesnych technologii informatycznych wspierających procesy podejmowania decyzji w Sojuszu, opracowanie i proponowanie wdrożenia dyrektyw w zakresie projektowania oraz zakupu nowoczesnych technologii i usług.

Jednym z kluczowych zadań będzie rozwój CYBER jako nowej domeny operacyjnej w NATO.

Na stopień generał brygady Krzysztof Kociuba został mianowany z dniem 1 marca 2021 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności, którą ukończył w 1996 r. Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu radiowego w 2 Brygadzie Łączności w Wałczu, a następnie piastował stanowiska dowódcy kompanii, szefa sekcji operacyjnej oraz szefa logistyki w 100 batalionie łączności. Kolejnymi stanowiskami służbowymi były oficer sekcji operacyjnej Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W, starszego oficera DWKP-W do 2011, kiedy powrócił do 100 bł na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu. W roku 2014 został wyznaczony na stanowisko Zastępcy szefa sztabu BWD WKP-W z którego przeszedł w 2015 roku do DWKP-W na stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu - Szef Oddziału. W 2017 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału - Zastępcy Szefa Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności DG RSZ z którego w 2019 wyjechał na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej do Uniwersytetu Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, które ukończył w 2020 roku z tytułem magistra (Master of Science in National Resource Strategy). Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej służy w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, gdzie doświadczenia gen. Kociuby przyczyniają się rozwojowi technologii informatycznych oraz aspektów cyberbezpieczeństwa.

Obejmując stanowisko gen. bryg. Krzysztof Kociuba, jako doświadczony specjalista w obszarze łączności i informatyki, zasili szeregi polskich generałów w NATO przyczyniając się tym samym do budowania wizerunku Polski jako silnego partnera w Sojuszu.

Dyrektor NCBC gen. bryg. Karol MOLENDA jest dumny z sukcesu polskiego oficera i jest przekonany, że gen. bryg. Krzysztof Kociuba będzie miał wpływ na rozwój nowoczesnych technologii informatycznych w Sojuszu, co jest zbieżne z zadaniami realizowanymi przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Pozostali polscy generałowie w NATO:

1. Generał broni Krzysztof Król - Szef Sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych - HQ JFC Brunssum

2. Generał broni Sławomir Wojciechowski - dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie

3. Generał dywizji Piotr Błazeusz - zastępca Szefa Sztabu w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie, Mons

4. Generał brygady pilot Sławomir Żakowski - Zastępca Dowódcy Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (Uedem - Niemcy)

5. Generał dywizji Adam Joks - Dowódca Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre - JFTC), Bydgoszcz

6. Generał dywizji Krzysztof Motacki - dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

7. Generał brygady Stanisław Kaczyński - zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia w Dowództwie Sił Lądowych NATO w Izmirze

Polscy generałowie w narodowych strukturach przy NATO:

1. Generał broni Janusz Adamczak - Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i UE, Bruksela

2. Generał brygady Zenon Brzuszko - Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie w Mons

3. Generał brygady Wojciech Ozga - Szef Pionu Operacyjnego ds. NATO – Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE, Bruksela

Źródło: NCBC