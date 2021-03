Podchorążowie czytają dzieciom

Czterech podchorążych z II roku Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęło akcję czytania dzieciom książki. Wybór padł na „Podróże Misia Wojtka” autorstwa Artura Guzickiego. To nieprzypadkowa pozycja, gdyż studentom wojskowym przyświeca również cel promowania patriotyzmu wśród najmłodszych. Ze względu na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne czytana bajka jest nagrywana, a następnie udostępniana przez łącze internetowe dla przedszkoli.

Do tej pory podchorążowie nagrali 7 odcinków, a całość będzie zawierała ich 11. Chcą w ten sposób umilić dzieciom czas w trudnym okresie pandemii, a także popularyzować ideę czytania książek oraz przekazać ważne wartości. To także skuteczna metoda wspomagania ich wszechstronnego rozwoju oraz budowania kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.

Podchorążowie wysłali zaproszenia do 4 przedszkoli, ale planują również do kolejnych. W liście skierowanym przez studentów wojskowych do placówek możemy przeczytać: „Podróże Misia Wojtka” Artura Guzickiego to historia o podróży sławnego niedźwiadka w przeszłość – do czasów odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Miś Wojtek opowiada o swoich przygodach, kolegach z armii, podróżach do różnych miejsc oraz przede wszystkim – o ważnych dla Polski wydarzeniach. Jako podchorążowie mamy zaszczyt przedstawić tę pozycję najmłodszemu pokoleniu. Mamy nadzieję, że historia bohaterskiego okresu odradzania się naszej ojczyzny zafascynuje słuchaczy i sprawi, że będą chcieli ją poznawać jeszcze bardziej. Jako przyszli oficerowie Wojska Polskiego mamy nadzieję zasiać wśród najmłodszych nasiona patriotyzmu, które sami będą chcieli pielęgnować.