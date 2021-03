13 projektów BSP w drugim etapie konkursu dla wojskowych studentów

Zakończył się I etap konkursu na opracowanie i realizację projektu bezzałogowego systemu powietrznego (BSP) oraz bezzałogowego systemu morskiego (BSM) na potrzeby Wojska Polskiego. Do II etapu zostało zakwalifikowanych 13 projektów przygotowanych w czterech wojskowych uczelniach. Konkurs zainicjowany przez ministra Mariusza Błaszczaka prowadzony jest wspólnie z wojskowymi uczelniami wyższymi - Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Marynarki Wojennej, Lotniczą Akademią Wojskową oraz Akademią Wojsk Lądowych.

Konkurs skierowany jest do podchorążych i cywilnych studentów oraz doktorantów uczelni wojskowych. Jego głównym celem jest opracowanie i realizacja projektów bezzałogowych systemów, a także wspieranie i rozwój potencjału badawczego. Jednym z pozostałych celów jest zwiększenie zainteresowania studentów i doktorantów uczelni wojskowych w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Do konkursu zgłoszono 38 projektów ze wszystkich uczelni wojskowych. Grono ekspertów oceniało projekty pod kątem m. in. możliwości śledzenia i rozpoznania celu, możliwości bojowych, możliwości monitoringu terenu oraz możliwości określonych pomiarów. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 13 projektów ze wszystkich uczelni. W tym etapie uczestnicy otrzymają środki na realizację swoich projektów, czyli budowę i wykonanie zaproponowanych konstrukcji. Termin realizacji II etapu upływa 1 czerwca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 czerwca. Wartość nagrody głównej w każdej z 3 kategorii (BSP/BSM operacyjno-rozpoznawcze, BSP/BSM amunicja krążąca, BSP/BSM bojowe) wynosi 50 tys. zł.



Jednym z priorytetów Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej jest większe wykorzystanie potencjału polskich naukowców na rzecz Wojska Polskiego i polskiego przemysłu obronnego. W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad dokumentem określającym cele i kierunki badań naukowych na potrzeby obronności państwa w perspektywie 15-letniej. Dokument przewidywać ma wykorzystanie potencjału nie tylko resortu obrony narodowej, ale również polskich naukowców, krajowych podmiotów naukowo-badawczych, kluczowych dla opracowania technologii na potrzeby Wojska Polskiego.