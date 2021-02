Wczoraj pot i trud, jutro duma i radość

Kto jest dobrym materiałem na żołnierza? Kto złoży uroczystą przysięgę wojskową? Wszelkie wątpliwości rozwiewa egzamin na pętli taktycznej. Na poligonie w Biedrusku kończy się właśnie szkolenie podstawowe wielkopolskich terytorialsów.

Strzelanie, podstawy taktyki, dostarczanie amunicji na pod ostrzałem przeciwnika, udzielania pierwszej pomocy na polu walki – to elementy, których przyszli żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczyli się podczas „szesnastki” (16-dniowe szkolenie podstawowe). Przed złożeniem uroczystej przysięgi, ochotnicy musieli przejść ostatnią weryfikację, która jest przepustką do złożenia przysięgi.

Trasa całej pętli to około dwudziestu kilometrów. Żołnierze powinni ją pokonać w wyznaczonym czasie, ale to nie jest spacerek. Rekrut przemieszcza się z całym wyposażeniem, ze wszystkim, co musi ze sobą zabrać do wykonania takiego zadania. Do tego dochodzi jeszcze broń, amunicja. To wszystko może ważyć nawet około czterdziestu kilogramów. - komentuje instruktor; porucznik Piotr Kozłowski.