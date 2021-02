23 lutego żagańscy kawalerzyści rozpoczęli trzydniowe zajęcia zintegrowane. Pododdziały przemieściły się do rejonu ćwiczeń, aby w najbliższym czasie odbyć intensywne szkolenie.

Łączność, wzajemna współpraca w warunkach bojowych, szkolenie ogniowe, rozwijanie stanowiska dowodzenia– to tylko niektóre wyzwania, jakie w najbliższym czasie czekają na żołnierzy 34 Brygady Kawalerii Pancernej. Są to kolejne zajęcia z cyklu podczas których wdrażane są wszystkie spostrzeżenia i wnioski powstałe po wcześniejszych szkoleniach i ćwiczeniach.

Zajęcia to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń z żołnierzami 54 MCB US ARMY na co dzień stacjonującymi w Żaganiu, którzy z dużym entuzjazmem podeszli do możliwości wspólnego wykonywania zadań.

Tekst: ppor. Kamila Lewandowska