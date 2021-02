"Terytorialsi" - teledysk Romana Bosskiego

Jest jeden taki język uniwersalny, wyjątkowy, zrozumiały dla wszystkich – muzyka. Muzyka od zawsze służy komunikacji, stoi ponad podziałami, otwiera i łączy ludzi. Dzięki muzyce słowa nabierają większego znaczenia.

Od końca lat 60, ubiegłego stulecia do roku 1989, mit żołnierza-herosa kreował legendarny koncert w Kołobrzegu. Patriotyczne szlagiery i linia artystyczna festiwalu zgodna była z czasami, w jakich służyli żołnierze i w jakich społeczeństwo tłumnie gromadziło się przed sceną, na której występowali artyści (początkowo) nie związani, jak i (w dekadzie Gierka) związani z wojskowym mundurem. Przez z górą trzydzieści lat na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej zaśpiewano ponad tysiąc piosenek. Odgrywały one ważną rolę: z jednej strony miały bawić, z drugiej zaś wychowywać. W tekstach piosenek można było znaleźć liczne odniesienia do historii, przede wszystkim do czasów II wojny światowej, ale także do życia codziennego w wojsku.

Współczesne czasy wymagają współczesnych form, dostosowanych do współczesnego odbiorcy. Również w muzyce. Współcześni młodzi ludzie preferują różnorodne gatunki muzyczne, które z jednej strony odzwierciedlają ich indywidualne różnice osobowe, z drugiej – w odmienny sposób wpływają na ich obecne funkcjonowanie oraz kształtowanie osobowości i tożsamości. Hip-hop jest gatunkiem, który niesie świadome społeczne przesłanie. Jego moc, to siła wpływu, której nikt nie bagatelizuje. Fenomenem są słowa. I o ile sama technika i jakość utworu zależą od talentu i muzykalności autora, to napisane teksty odwzorowują uczucia, emocje i pragnienia nie tylko pojedynczej jednostki. Potrafią stać się manifestem, zbiorem postulatów, mogą połączyć wiele różnych ludzi, dzięki którym słowa można wcielić w życie.