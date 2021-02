Pancerniacy będą się szkolić z GROM-em

Do wspólnych treningów przygotowują się również żołnierze z plutonów rozpoznawczych oraz zwiadowcy z kompanii rozpoznawczej 1 Brygady. – Zależy mi na wspólnym szkoleniu z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej, a także na szkoleniu z medycyny pola walki. To są dziedziny, w których operatorzy GROM-u są mistrzami, a my dzięki nim chcemy podnieść swoje kwalifikacje – podkreśla kpt. Łukasz Dzięcielski, dowódca kompanii rozpoznawczej. – To wcale nie znaczy, że zwiadowcy z brygady pancernej zaczną szkolić się według programu jednostki specjalnej. Mamy inną specyfikę działania i jesteśmy przygotowywani do innych zadań, ale pewne umiejętności w dziedzinie rozpoznania są podobne – dodaje oficer.

A czego mogą nauczyć się pancerniacy z zakresu medycyny pola walki? – GROM-owcy są nie tylko świetnie przygotowani merytorycznie, lecz przede wszystkim to praktycy mający bogate doświadczenie z misji. Ta wiedza jest dla nas bardzo cenna – podkreślają zwiadowcy. Kpt. Dzięcielski wyjaśnia ponadto, że w strukturze jego kompanii nie ma etatowych medyków, dlatego tak ważne jest, by każdy żołnierz potrafił właściwie udzielić pomocy na polu walki. – W warunkach wojennych, działając na terenie kontrolowanym przez przeciwnika, nie będziemy mogli liczyć na zabezpieczenie medyczne. Musimy polegać wyłącznie na swoich umiejętnościach – dodaje.

Kooperację pancerniaków i specjalsów chwali dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Jarosław Gromadziński. Podkreśla, że filozofia budowania Żelaznej Dywizji opiera się na współdziałaniu i wykorzystywaniu umiejętności innych jednostek. – Współpraca z GROM-em na pewno podbuduje naszych żołnierzy, bo wiadomo, że GROM to legenda i każdy chciałby służyć w tej elitarnej jednostce – mówi gen. Gromadziński. Dowódca 18 DZ przypomina, że dywizyjne jednostki szkolą się nie tylko ze specjalsami, lecz także na przykład z kawalerzystami z 25 Brygady Kawalerii Pancernej, wojskami obrony terytorialnej i przeciwlotnikami. – Współpraca różnych rodzajów wojsk to wymóg współczesnego pola walki. Bardzo ważne jest przy tym zaufanie między żołnierzami, jakie budujemy podczas takich działań – dodaje.