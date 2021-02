Pomagamy podczas misji

Do dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL wpłynęła prośba o pomoc w realizacji remontu szkoły chrześcijańskiej w miejscowości Alma As Sha’b w południowej części Libanu. Żołnierze PKW UNIFIL II oraz III zmiany nie pozostali obojętni na taki stan rzeczy i podjęli wysiłek pomocowy.

Do zbiórki charytatywnej zainicjowanej przez polskich żołnierzy dołączyli żołnierze z Irlandii, Węgier i Malty, którzy tworzą razem międzynarodowy batalion w bazie ONZ. Zebrana kwota zostanie przekazana do dyspozycji dyrektora szkoły w miejscowości Alma As Sha’b.

Tekst: PKW UNIFIL