Wojsko gotowe do pomocy

W związku z sytuacją meteorologiczną oraz możliwością wystąpienia podtopień i powodzi wojsko zaoferowało swoją pomoc. – Jeśli zajdzie potrzeba, będziemy reagować szybko i skutecznie. W gotowości jest około 8 tys. żołnierzy i tysiąc jednostek sprzętu, w tym łodzie, amfibie i śmigłowce – zadeklarował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Prognozy meteorologiczne w najbliższych dniach przewidują wzrost temperatury w wielu rejonach Polski. W efekcie ocieplenia szybkie topnienie pokrywy śnieżnej oraz utworzonych na rzekach zatorów lodowych może stwarzać zagrożenie hydrologiczne. Zgodnie z informacjami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na razie trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje dla dolnej Odry w województwie zachodniopomorskim.

Dlatego już dziś pomoc wojska w ewentualnych sytuacjach kryzysowych zadeklarował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Wojsko codziennie monitoruje sytuację hydrologiczną, zwłaszcza na Odrze i Wiśle. Jesteśmy gotowi, by świadczyć pomoc potrzebującym. Gdy będzie potrzeba, zareagujemy szybko i skutecznie – mówił szef MON-u na antenie TVP Info. Dodał, że w gotowości jest 8 tys. żołnierzy, głównie z wojsk obrony terytorialnej, ale też z wojsk operacyjnych. – Do wykorzystania jest także tysiąc jednostek sprzętu wojskowego. To łodzie, amfibie, śmigłowce i spycharki – zapewnił minister.