Mały znaczek, wielka sprawa

16 lutego br., to dzień promocji znaczka Wojsk Obrony Terytorialnej. Z tej okazji, w siedzibie głównej Poczty Polskiej – emisariusza znaczka – odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: gen. dyw. Wiesław Kukuła – Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, prezes zarządu Poczty Polskiej – Tomasz Zdzikot oraz wiceprezes zarządu Poczty Polskiej – Wiesław Włodek.

– Przyszło nam żyć w niełatwych czasach – jak nigdy wcześniej dzisiaj widzimy jak ważna jest promocja postaw obronnych a także łącznie wysiłku różnych instytucji na polu budowy odporności państwa. To właśnie ta myśl stoi za zaprezentowanym dzisiaj znaczkiem – powiedziakł gen. dyw. Wiesław Kukuła. Generał wyraził przy okazji wyrazy uznania dla Prezesa i wszystkich pracowników Poczty Polskiej za wysiłek, jaki ponoszą w ramach prowadzenia działań przeciwcovidowych. – Żołnierze WOT są świadkami wielu akcji specjalnych Poczty Polskich. Dzisiaj jest dobry dzień, by przypomnieć o tym, jak wiele nas łączy.

Generał odniósł się do charakteru obu formacji: – Poczta Polska podobnie jak WOT ma charakter terytorialny i jest obecna niemal w każdym miejscu Polski – dla wielu Polaków jest wręcz atrybutem państwa!, jak również do faktu, że ponad 160 pracowników Poczty Polskiej pełni Terytorialną Służbę Wojskową, oraz że w 2019 roku żołnierze uznali Świętokrzyski Region Poczty Polskiej za jednego z najlepszych pracodawców zatrudniających żołnierzy. Nie zapomniał również o roli samego Prezesa Poczty Polskiej, na której czele stoi Pan Tomasz Zdzikot wiceminister ON, który silnie wspierał powstanie WOT w czasie swojej misji pełnionej w RON. – To wszystko składa się na silne fundamenty, na których zbudowana jest współpraca międzyinstytucjonalna, która służy Polsce, i za którą serdecznie dziękuję Panu Prezesowi i wszystkim pracownikom Poczty Polskiej.