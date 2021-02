Żołnierze WOT pobierają wymazy od nauczycieli

W okresie od 11 do 17 stycznia br., 130 zespołów Obrony Terytorialnej wspierało ogólnopolską akcję wykonywania testów przesiewowych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dla nauczycieli i pracowników szkół. Wymazy pobrano od ponad 136 tys. osób. Również w drugiej turze badań przesiewowych żołnierze Obrony Terytorialnej czynnie służą wsparciem. Od poniedziałku zadanie wykonywania wymazów realizowano siłami 650 żołnierzy. Akcja trwać będzie do 19 lutego.

Jednym z zadań, jakie w czasie walki z pandemią wzięło na siebie Wojska Obrony Terytorialnej, jest obsługa punktów do pobierania wymazów do badań na obecność koronawirusa. Dzięki temu cywilny personel medyczny może skupić się na pomocy pacjentom w placówkach służby zdrowia. Do pobierania wymazów kierowani są żołnierze, którzy ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz kurs przygotowujący do pobierania wymazów. Podczas kursu pobierania wymazów żołnierze OT praktycznie przygotowani zostali do tego, jak zorganizować punkt pobierania, aby cały proces odbywał się sprawnie i bezpiecznie. Poznali zasady zakładania, jak również i zdejmowania odzieży ochronnej po wykonanej pracy. Najistotniejszym elementem programu była jednak nauka pobierania wymazów z jamy nosowo-gardłowej. Do końca 2020 roku, ze względu na sytuację związaną z pandemią Covid-19 – 2.180 żołnierzy przeszło specjalistyczne szkolenie w zakresie pobierania wymazów.

Akcja wykonywania testów przesiewowych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 skierowana była do nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Na badania mogli się zgłosić również pracownicy szkoły, tj. obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły. Badania były dobrowolne i bezpłatne. Były wykonywane testem PCR (na obecność genów wirusa).