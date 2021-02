Ściana wschodnia będzie silniejsza

Żołnierze nowego batalionu stacjonują teraz w Wesołej, przygotowując się do przenosin do Białej Podlaskiej. Dowódcy podkreślają, że pododdział jest budowany w oparciu o wojskowych, którzy pochodzą z terenów południowego Podlasia. – Już pierwsze kwalifikacje pokazały, że potencjał tego regionu jest ogromny. Zgłosiło się wielu chętnych, także specjalistów, np. kierowców i mechaników. Wielu z nich pochodzi z tamtych terenów, ale do tej pory służyli w innych jednostkach i chcieliby wrócić w swoje rodzinne strony – mówi gen. bryg. Jarosław Górowski , dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

To powrót po kilkunastu latach. Wcześniej w Białej Podlaskiej znajdował się garnizon typowo lotniczy. Teraz w mieście na wschodzie Polski będzie miał swoją siedzibę batalion zmechanizowany. Jego kompletowanie rozpoczęło się we wrześniu ubiegłego roku . Batalion będzie podporządkowany 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. – Ta brygada, jak wszystkie w 18 Dywizji, składa się z czterech batalionów bojowych. Dwa z nich, z Chełma i Zamościa, które wchodziły wcześniej w skład warszawskiej jednostki, przyjęła w podporządkowanie 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana . Ten, który powstaje w Białej Podlaskiej, będzie więc uzupełniał tę lukę – mówi gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, której podlega 1 Warszawska Brygada Pancerna.

Powołane jest już dowództwo i sztab batalionu, a w trakcie kompletowania są poszczególne pododdziały. Cały czas trwają też szkolenia żołnierzy, którzy sukcesywnie zasilają bialską jednostkę. – Nasi żołnierze od początku roku uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych, na przykład dla kierowców i działonowych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, ale też w brygadzie, gdzie szkolą się pod okiem wyspecjalizowanych pododdziałów – mówi ppłk Marcin Zimny, dowódca batalionu zmechanizowanego z Białej Podlaskiej. Głównym uzbrojeniem mają być bojowe wozy piechoty, natomiast kompania wsparcia będzie dysponowała moździerzami samobieżnymi Rak.

Dowództwo 1 Warszawskiej Brygady Pancernej chce, by nowy batalion przeniósł się do Białej Podlaskiej w pierwszym półroczu. Jednostka zajmie tereny byłego wojskowego lotniska. Na miejscu trwają intensywne prace, by przygotować niezbędną infrastrukturę. Początkowo żołnierze będą stacjonowali w miasteczku kontenerowym. – Dla nas to żadna przeszkoda. Część z nas brała już przecież udział w różnego rodzaju misyjnych wyjazdach zagranicznych, na których funkcjonuje się właśnie w takich miasteczkach, wyposażonych w pełne zaplecze sanitarne i magazynowe. Taki camp umożliwia normalne działanie pododdziału – zapewnia ppłk Marcin Zimny. – Chcemy, aby jeszcze w tym roku do Białej Podlaskiej przeniosło się około pięciuset żołnierzy – dodaje.

Dowództwo 18 Dywizji podkreśla, że ulokowanie w Białej Podlaskiej batalionu to dopiero początek tworzenia dużego i silnego garnizonu. Docelowo będzie tu stacjonowało około 2,5 tysiąca żołnierzy, a na terenie liczącym ponad 600 hektarów powstanie dywizyjny ośrodek szkolenia. – Chcemy wybudować tu wiele obiektów szkoleniowych wyposażonych w najnowsze technologie, chociażby laserowe systemy symulacji pola walki. Powstanie tu największy obiekt szkoleniowy na ścianie wschodniej, pomiędzy Orzyszem i Nową Dębą – zdradza gen. Gromadziński. Z kolei gen. Górowski dodaje: – Będzie to jeden z ciekawszych, najnowocześniejszych i dobrze wyposażonych kompleksów koszarowych w Polsce, z którego będą korzystały wszystkie jednostki 18 Dywizji. Z naszego punktu widzenia, czyli czołgistów, sama płaszczyzna lotniska o bardzo długim horyzoncie, sięgającym prawie czterech kilometrów, daje potężne możliwości szkolenia – podkreśla dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

Pierwsze prace związane z budową kompleksu szkoleniowego ruszą w tym roku. Cała infrastruktura ma być gotowa do 2026 roku. – Oprócz budynków koszarowych i typowo szkoleniowych, będzie także wiele garażowych i magazynowych, m.in. trzeba wybudować rampę kolejową. Co roku, sukcesywnie, będziemy oddawać kolejne obiekty do użytku – zapowiada gen. Jarosław Gromadziński. Natomiast dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej podkreśla, że inwestycje w infrastrukturę oraz ulokowanie żołnierzy w Białej Podlaskiej to znaczące wzmocnienie potencjału militarnego ściany wschodniej. – W tej chwili mówimy o jednym batalionie, ale niedługo będzie tworzony kolejny, bliźniaczy do tego, który niebawem znajdzie się w tych samych koszarach. Dodając do tego szerokie plany inwestycyjne, można uznać, że w Białej Podlaskiej powstaje jeden z największych po tej stronie Wisły kompleksów wojskowych – zauważa gen. Jarosław Górowski.

W przyszłości na terenie byłego bialskiego lotniska będą stacjonowały m.in. dwa bataliony zmechanizowane, kompania saperów, kompania rozpoznawcza i batalion transportowy.