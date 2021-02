„Zachowajmy w pamięci”

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło kolejną edycję konkursu „Zachowajmy w pamięci”. Konkurs związany jest z upowszechnianiem tradycji narodowych, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych.

Celem konkursu jest upowszechnianie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków, wiedzy na temat roli i znaczenia obiektów militarnych w historii oręża polskiego, w tym Twierdzy Dęblin, Twierdzy Grudziądz, Twierdzy Osowiec, Twierdzy Toruń, Twierdzy Zamość oraz obiektów historycznych w Suwałkach. Jednym z obiektów, którego dotyczy konkurs jest Fort III Pomiechówek, którym opiekują się żołnierze Wojska Polskiego.

Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło na realizację zadań konkursowych kwotę w wysokości do 750 000 złotych. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2021 roku. Zadania konkursowe mogą być realizowane od 10 kwietnia do 31 grudnia br.