Terytorialsi z Mazur na szkoleniu medycznym

Ratowanie ofiar wypadków i pomoc przedmedyczna to główny temat szkolenia, jakie odbyło się w Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku. W liceum, w którym na co dzień uczą się klasy mundurowe, przeszkolonych zostało 300 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z inicjatywą wyszła dyrektor placówki, weteran misji i pielęgniarka.

– Zapotrzebowanie na pomoc wojska podczas pandemii jest duże, a my mieliśmy wolne moce przerobowe: nasi uczniowie uczyli się online, szkoła stała pusta, a sprzęt był niewykorzystany. Stąd pomysł na zorganizowanie dla żołnierzy 4 Warmińsko- Mazurskiej Brygady OT kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy – mówi ppor. Agnieszka Pasko, dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku, weteran z misji w Afganistanie i st. pielęgniarka dyplomowana. Szkolnych instruktorów wsparli wykwalifikowani ratownicy medyczni z 15 Brygady Zmechanizowanej z Giżycka.

Podczas dziewięciu kursów przeszkolonych zostało około 300 żołnierzy 4 Warmińsko- Mazurskiej Brygady OT. – Byli wśród nich także nasi kadeci, którzy są równocześnie żołnierzami terytorialnej służby wojskowej – dodaje dyrektor Agnieszka Pasko. Grupy zostały podzielone na 6-osobowe zespoły, a zajęcia odbywały się we wszystkich 32 szkolnych salach. Na szkoleniu praktycznym instruktorzy (z zachowaniem reżimu sanitarnego) starali się stworzyć kursantom warunki podobne do tych, z jakimi mogą mieć do czynienia na co dzień, np. do ćwiczeń z ewakuacji rannych po wypadku drogowym posłużył wrak samochodu.