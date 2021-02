Działania WOT w przeciwdziałaniu podtopieniom w Płocku - aktualizacja

Zator lodowy na Wiśle został rozbity, ale nadal obowiązuje stan alarmu przeciwpowodziowego dla miasta Płocka oraz 7 gmin powiatu płockiego. Wszystkie służby pozostają w stanie najwyższej gotowości.

We wtorek, 9 lutego br. na wniosek wojewody mazowieckiego minister obrony narodowej zdecydował o skierowaniu 80 żołnierzy z 6 Mazowieckiej Brygady OT do wsparcia strażaków na terenie miasta Płocka. Terytorialsi przez 16 godzin pomagali zabezpieczać domy przed wodą. Ostatni żołnierze powrócili z działań o godz. 6.00. W tym samym czasie zbierała się już grupa kolejnych terytorialsów gotowych do wyjazdu.

10 lutego o godzinie 7.00 żołnierze 64 batalionu lekkiej piechoty z Płocka tworzyli już nowe zapory. Najważniejszym zadaniem, przed jakim stanęli dziś terytorialsi było wsparcie służ w zabezpieczeniu workami z piaskiem ujęcia wody „Borowiczki” Wodociągów Płockich. Celem działań było osłonięcie pomp i urządzeń energetycznych. Gdyby doszło do podtopienia mieszkańcy Płocka mogliby zostać odcięci od bieżącej wody.