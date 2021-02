Bohaterowie czasu pokoju

Pomagali zagubionym turystom, ofiarom wypadków, ratowali topiących się. Żołnierze, którzy wykazali się odwagą i poświęceniem dla innych otrzymali dziś wyróżnienia od Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. – Dziękuję, że jesteście wierni przysiędze, jaką składaliście wstępując do wojska – mówił podczas uroczystości szef MON.





Bosman Mariusz Jóźwiak oraz starszy marynarz Maciej Wartacz z Komendy Portu Wojennego w Gdyni udzieli pierwszej pomocy osobie potrąconej przez samochód. Ofiarom wypadku pomógł także por. Marcin Zientara z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Natomiast spadochroniarze, ppor. Paweł Pietrucha i sierż. Andrzej Adamczyk z 18 Batalionu Powietrznodesantowego, asekurowali morsów usiłujących zejść z Tarnicy, najwyższego szczytu Bieszczad. Żołnierze każdego dnia udowadniają, że można na nich liczyć w każdej sytuacji. Dziś 26 wojskowych, „za odwagę i ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa Polaków” otrzymało wyróżnienia od Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.



– Dziękuję za to, że jesteście żołnierzami Wojska Polskiego nie tylko wtedy, gdy jesteście na służbie, że jesteście wierni przysiędze, jaką składaliście wstępując do wojska i waszą patriotyczną postawę. Jestem dumny, że mundur żołnierza Wojska Polskiego jest symbolem, synonimem bezpieczeństwa – zwrócił się do żołnierzy szef MON. Podczas uroczystości wręczenia wyróżnień zaznaczył, że to właśnie dzięki takiej postawie żołnierzy, wzrasta zaufanie społeczeństwa do wojska, a ci, którzy dopiero rozpoczynają służbę, mają wzór do naśladowania. – Panów postawa jest czymś wyjątkowym, ale jestem dumny, że dla was ta wyjątkowość jest czymś oczywistym – mówił wręczając wojskowym pamiątkowe ryngrafy.



W imieniu wyróżnionych głos zabrał szer. Wojciech Mikus z 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego, nagrodzony za uratowanie 2-letniego dziecka, które wpadło do stawu w Parku Szczęśliwickim. – Dziękujemy za wyróżnienia, ale nie jesteśmy bohaterami, tylko żołnierzami. Służba wojskowa to powołanie i świadomy wybór, a niesienie pomocy to nasz obowiązek. Jesteśmy gotowi do dalszej służby – zapewnił.





Żołnierze, którzy zostali wyróżnieni przez Mariusz Błaszczaka, ministra obrony narodowej



1. plut. Adrian Żukowski – za udzielenie pomocy osobie nieprzytomnej;

2. kpr. Hubert Dziejak – za podjęcie czynności ratunkowych wobec topiącej się osoby;

3. plut. Rafał Jurokowski oraz st. Szer. Paweł Ziaja – za udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej nieprzytomnej kobiecie;

4. mł. chor. Adam Olejniczak – za uratowanie topiącego się 6-latka;

5. st. kpr. Grzegorz Greszta – za udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym;

6. kpr. Daniel Machnowski – za udzielnie pomocy topiącym się osobom;

7. plut. Adam Rzepiński – za udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym i ujęcie sprawcy wypadku.

8. bsm. Mariusz Józwiak oraz st. mar. Maciej Wartacz – za udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej mężczyźnie potrąconemu przez samochód;

9. st. sierż. Marcin Kasprzyk – za zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy, sprawcy wypadku drogowego;

10. st. kpr. Kamil Brewko – za ujęcie złodzieja podczas próby kradzieży;

11. mjr Adam Bogusz i st. szer. Daniel Ulawski – za zatrzymanie kierowcy stwarzającego zagrożenie w ruchu drogowym;

12. st. szer. Jakub Roch – za zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy;

13. sierż. Zbigniew Brzózka – za udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej nieprzytomnemu mężczyźnie;

14. sierż. Piotr Siek – za udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku samochodowym;

15. por. Marcin Zientara – za udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w wypadku drogowym;

16. por. Patryk Tarłowski – za udzielenie pomocy wychłodzonej kobiecie w górach;

17. plut. Marcin Raczkowski – za udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym;

18. szer. Wojciech Mikus – za uratowanie 2-letniego dziecka;

19. ppor. Paweł Pietrucha oraz sierż. Andrzej Adamczyk – za udzielenie pomocy wychłodzonym turystom na szczycie Tarnicy;

20. st. szer. Dariusz Przybytkowski – za uratowanie paralotniarza;

21. por. Błażej Machniewicz oraz st. kpr. Leszek Daukszewicz – za wzorową postawę żołnierską podczas ćwiczenia.