Przekazanie zmiany PKW RSM Afganistan

REKLAMA

Kolejno głos zabrał dowódca XII zm. witając zebranych gości. Kluczowym elementem uroczystości było odczytanie rozkazu o zmianie na stanowisku dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Misji Resolute Support w Afganistanie. Dowódcy obu zmian złożyli swoje podpisy na protokole przekazania obowiązków, a następnie płk Daniel Butryn przekazał obejmującemu obowiązki XIII zm. PKW RSM - płk. Pawłowi Pytko flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej na drzewcu.

Następnie zostały odczytane rozkazy o wyróżnieniach. Dowódca XII zm. dziękując swoim żołnierzom za służbę, wręczył listy gratulacyjne i medale pamiątkowe.

Podczas przemówień okolicznościowych płk Butryn zwrócił się do żołnierzy XII zmiany. - Dziękuję wszystkim za codzienny trud, który włożyliście w swoją służbę, wykonując zadania tutaj w Afganistanie, tysiące kilometrów od swoich rodzin i bliskich. (…). To jeszcze nie koniec. Czeka nas jeszcze przemieszczenie. Przypomnę, że nasze zadanie nie kończy się tutaj. Dzisiejsze przekazanie obowiązków to jedno, a drugie to powrót do macierzystych jednostek w kraju - i mam nadzieję, że to zadanie zrealizujecie również na wysokim poziomie, tak jak do tej pory. Nie wypada też nie wspomnieć o Waszych bliskich. Wy niepokoiliście się, o to co się dzieje w kraju, Wasze rodziny niepokoiły się o to, co dzieje się tutaj. Dlatego też proszę podziękować swoim najbliższym za wspieranie Was każdego dnia. Płk Butryn skierował również słowa do dowódcy XIII zm. - płk. Pawła Pytko. - Panie Pułkowniku na ręce XIII zmiany składam życzenia: przede wszystkim spokoju, który ma dać Wam tutaj gwarancję realizacji zadań przez najbliższe kilka miesięcy. Niech służba tutaj da żołnierzom XIII zm. mnóstwo satysfakcji i dumy z wykonywanych zadań.

Głos zabrał również płk Paweł Pytko. - 10 Brygada Kawalerii Pancernej po raz piąty na afgańskiej ziemi rozpoczyna swoją służbę i mam nadzieję, że te tradycje, które do tej pory przyświecały pod flagą 10BKPanc będą tutaj nadal kontynuowane. Dziękuję żołnierzom XII zm. za przygotowanie rotacji oraz płynne przekazanie obowiązków i za ten cały trud wkładany w realizację zadań przez ostatnie miesiące. (…). Jesteśmy tutaj ambasadorami Wojska Polskiego i tylko wspólnie jesteśmy wstanie pokonywać trudy i wykonywać zadania, które będą stawiać nam przełożeni. Płk Pytko podkreślił również, że bycie dowódcą XIII zm. to ogromny zaszczyt, duma, ale też wielka odpowiedzialność i obowiązek.

Po przemówieniach okolicznościowych dowódcy obu zmian zapalili znicze przy tablicy upamiętniającej żołnierzy poległych w Afganistanie, następnie została odegrana Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz złożony meldunek o zakończeniu uroczystości.

Tekst: kpt. Monika Wywiórka