Trenuj ze spadochroniarzami dla „Słowika”

Biegi z obciążeniem, podrzuty ważącego 30 kg plecaka, podciągnięcia na drążku i tzw. burpees. Tego rodzaju ćwiczenia znalazły się w 26-minutowym treningu przygotowanym dla upamiętnienia st. kpr. Szymona Słowika z 16 Batalionu Powietrznodesantowego, który 26 lutego 2008 r. zginął w Afganistanie. Z HERO WOD „Słowik” zmierzą się nie tylko spadochroniarze. Dołączyć może każdy.

– Inspiracją do stworzenia treningu dla upamiętnienia poległych na misjach żołnierzy była pierwsza polska edycja „The Murph Challenge”, jaka odbyła się w ubiegłym roku. Stanęliśmy wówczas do tego sportowego wyzwania, by uczcić pamięć swoich kolegów. Ale to był też impuls, by wyjść z podobną inicjatywą – mówi szer. Karol Twardosz z 16 Batalionu Powietrznodesantowego. Spadochroniarz jest jednym z inicjatorów akcji HERO WOD „Słowik”. Nazwa ta jest połączeniem angielskiego słowa hero (bohater) oraz skrótu od Workout Of the Day (trening dnia). – Taki zestaw ćwiczeń jest najczęściej nazywany imieniem lub pseudonimem poległego żołnierza – wyjaśnia żołnierz.

Pierwsze dwa treningi upamiętniające poległych szturmanów 16 batalionu, czyli kpr. Piotra Marciniaka „Fokę” i por. Daniela Różyńskiego „Różę”, odbyły się we wrześniu ubiegłego roku, w rocznicę śmierci żołnierzy. Wzięli w nich udział tylko żołnierze z 16 bpd. – Tym razem chcielibyśmy zaprosić do wyzwania także żołnierzy z innych jednostek 6 Brygady. Mamy nadzieję, że HERO WOD „Słowik” wykonają też sympatycy wojska i wszyscy ci, którzy chcą w ten sposób uczcić pamięć naszego kolegi – mówi por. Malwina Jarosz z 16 Batalionu Powietrznodesantowego. Oficer zwraca uwagę na to, że choć od śmierci spadochroniarzy minęło zaledwie kilkanaście lat, to niewiele jest już w jednostce osób, które znały poległych. – To utwierdziło nas w przekonaniu, że trzeba kultywować pamięć o naszych żołnierzach. Jesteśmy im to winni – mówią spadochroniarze.