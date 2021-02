Pancerniacy prowadzą ogień

2 lutego na poligonie w Biedrusku słuchacze kierunku pancernego doskonalili się w prowadzeniu ognia z broni pokładowej czołgu – wielokalibrowego karabinu maszynowego. Podczas szkolenia wykazali się celnością podczas strzelania, dobrym wyszkoleniem i skutecznym działaniem.

Intensywne szkolenie na poligonie to niewątpliwie ogromny wysiłek zarówno fizyczny jak i psychiczny, ale jak mówią sami podchorążowie czekają na ten przyjazd kilka miesięcy, bo to właśnie tutaj można zweryfikować swoją dotychczasową wiedzę teoretyczną a co ważniejsze nabyć i sprawdzić swoje umiejętności praktyczne.

Tekst: CSWL Poznań