Szkolenie lotnicze w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego

Załogi samolotów CASA C-295M realizowały szkolenie lotnicze ze zrzutów ładunków CDS (Container Delivery System) oraz w lotach z wykorzystaniem urządzeń nocnego widzenia (NVG).

Zrzuty CDS wykonywane były we współpracy z żołnierzami 6BPD. Desanty ładunków wykonywane były w strefie zrzutu wyznaczonej w rejonie Pustyni Błędowskiej. W trakcie wylotów szkoleni byli piloci oraz technicy pokładowi obsługi ładunku.

Ładunki CDS służą do dostarczenia walczącym żołnierzom niezbędnego wyposażenia, środków bojowych czy pożywienia.

Druga część lotów poświęcona była szkoleniu pilotów w lotach NVG. Obejmowały one loty po trasie na małej wysokości, wykonywanie taktycznych startów i lądowań z pasa startowego o ograniczonych wymiarach Short Field Take Off, Short Field Landing, wykonywanie taktycznych podejść do lądowania z dużej i małej wysokości. Wyszkolenie załóg w tego rodzaju lotach zwiększa znacząco możliwości bojowe lotnictwa transportowego poprzez możliwość skrytego wykonania zadania w warunkach nocnych.