Szczepienia żołnierzy przeciw COVID-19

Wojsko należy do grup zawodowych, które zostaną zaszczepione na pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Żołnierze cały czas mogą składać deklarację w tej sprawie. Informację o miejscu i terminie szczepienia ochotnicy otrzymają z jednostki wojskowej. Pierwsi będą mogli zgłosić się do przychodni lub szpitala już za kilka tygodni.

Z pierwszej linii frontu

Jako pierwsi szczepionkę będą mogli przyjąć żołnierze z jednostek działających na pierwszej linii walki z COVID-19. Chodzi o wojskowych, którzy niemal codziennie mają kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem lub znajdującymi się w grupie najwyższego ryzyka oraz żołnierzy odpowiadających za realizację kluczowych dla bezpieczeństwa narodowego zadań. W grupie priorytetowej znajdują się także wojskowi przebywający na placówkach zagranicznych lub pełniący misję w polskich kontyngentach, m.in. w Afganistanie, Iraku, Libanie, na Łotwie i w Rumunii.

Pierwszy etap szczepień nie obejmie pracowników cywilnych wojska. Choć według pierwotnych założeń mieli oni być szczepieni razem z żołnierzami, to obowiązujące w tej sprawie od 15 stycznia 2021 r. rozporządzenie Rady Ministrów nie uwzględniło ich na tym etapie. Cywile pracujący w wojsku muszą więc poczekać na kolejną fazę Narodowego Programu Szczepień.

Wypełnij deklarację

Wojsko stale przyjmuje deklaracje od żołnierzy, którzy chcą się zaszczepić. Jak przyznają przedstawiciele MON-u, zainteresowanie akcją szczepień zarówno wśród żołnierzy, jak i pracowników cywilnych jest duże. Wypełnione przez żołnierzy deklaracje zostaną najpierw przekazane do placówki medycznej, która będzie realizowała szczepienie dla danej jednostki wojskowej. – Tam dane będą wprowadzone do systemu NFZ, a następnie zostanie wygenerowana informacja o terminie wizyty dla żołnierza. Potem jednostka wojskowa otrzyma informację zbiorczą o miejscu i terminie szczepień żołnierzy. Dodatkowo system NFZ przewiduje informowanie osób poprzez SMS-y – wyjaśniają przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Szczepienia mają przebiegać etapowo, a w określaniu kolejności będzie uwzględniane m.in. ryzyko narażenia się na zakażenie oraz ryzyko poważnego zachorowania i śmierci.

W jakich miejscach żołnierze będą mogli się zaszczepić? MON informuje, że procedura będzie wykonywana zarówno w szpitalach węzłowych, jak i pozostałych podmiotach wojskowej służby zdrowia zgłoszonych do Narodowego Programu Szczepień, m.in.: wojskowych przychodniach lekarskich oraz ambulatoriach. Żołnierze będą więc szczepieni m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, 7 Szpitalu Marynarki Wojennej SPZOZ w Gdańsku i 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie. Wśród wojskowych specjalistycznych przychodni lekarskich SPZOZ zapisanych do programu znalazły się z kolei placówki m.in. w Kołobrzegu, Szczecinie, Toruniu i Bielsku-Białej.

Bez względu na to, gdzie żołnierz trafi na szczepienie, kwalifikacji do przyjęcia przez niego preparatu będzie dokonywał lekarz na podstawie przeprowadzonego badania oraz wywiadu lekarskiego.

Dla ochotników

Kierownictwo MON, z ministrem Mariuszem Błaszczakiem na czele zachęcają do szczepień. – Ochrona zdrowia żołnierzy jest istotnym elementem wartości bojowej wojsk, a podejmowane czynności, w tym szczepienia ochronne, mają na celu stworzenie bezpiecznych warunków pracy i służby podczas wykonywania zadań często w trudnych oraz niosących różne zagrożenia dla zdrowia i życia okolicznościach – podkreślają przedstawiciele resortu obrony narodowej.

Choć szczepienia są dobrowolne, MON wprowadziło zasadę, że tylko zaszczepieni żołnierze będą mogli brać udział w specjalistycznych kursach oraz misjach poza granicami. Takie rozwiązanie ma ograniczyć powstawanie ognisk zakażeń i zapewnić szybszy powrót do standardowego funkcjonowania sił zbrojnych.

Do szczepień ma zachęcić także kampania resortu obrony. W mediach społecznościowych publikowane są sylwetki dowódców, żołnierzy oraz osób związanych z wojskiem, które planują się zaszczepić.