To już ponad150 terytorialsów!

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego w Toruniu jest jednostką szkoleniową, która dynamicznie rozwija się i funkcjonuje już od 2018 roku. Wysoki stan ukompletowania kadry instruktorskiej, jak i szkoleniowej jest ważnym elementem stanowiącym o efektywności i jakości szkolenia w CSWOT.

Różnorodność kursów szkoleniowych, jak i ich rozpiętość stanowi szerokie spektrum działalności szkoleniowej CSWOT.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej włącza się również w działania przeciwkryzysowe. Jako wiodąca instytucja szkoleniowa wykorzystuje swój potencjał – szkolenie – i w sposób bezpośredni reaguje na potrzeby społeczeństwa.

Efektem tego jest organizowany kurs opieki nad pacjentem leżącym. Kurs ten ma przede wszystkim na celu przygotowanie żołnierzy do wykonywania zadań opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób starszych, pensjonariuszy zakładów opieki lekarskiej, jak również domów pomocy społecznej. „Kurs opieki nad pacjentem leżącym to wyzwanie, któremu musimy sprostać. Mamy świadomość jak ważny jest to projekt. Nasza kadra instruktorska oraz personel medyczny, który prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne to najwyższej klasy specjaliści” – podkreśla Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, płk Krzysztof Leszczyński. - Wyszkoliliśmy już ponad 150 terytorialsów, którzy w profesjonalny sposób opiekują się pacjentami leżącymi – zaznacza płk Krzysztof Leszczyński.