Święto wielkopolskiej brygady WOT

Zwykle jest to szczególne przeżycie dla nowych żołnierzy ale także dla ich rodzin. Dziś jednak ze względu na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19, bramy jednostki dla rodzin i przyjaciół przysięgających żołnierzy pozostały zamknięte. Uroczystość odbyła się zgodnie z wytycznymi epidemicznymi, natomiast transmisję z przysięgi można było obejrzeć w Internecie na kanale YouTube. Lubuszanie i Wielkopolanie, ukończyli bardzo intensywne, szkolenie podstawowe, będące wstępem do dalszego kształcenia żołnierza WOT. Każdy dzień składał się z ćwiczeń, które trwały kilkanaście godzin. Rekruci zdobyli podstawową wiedzę miedzy innymi z obsługi broni, taktyki, udzielania pierwszej pomocy medycznej i topografii. Przed złożeniem przysięgi, musieli zdać egzamin z tzw. „pętli taktycznej”, czyli pokazać czego się nauczyli w trakcie całego szkolenia.

Tak jak co roku w dniu naszego święta, tak i dzisiaj oddajemy hołd bohaterom przeszłości ale też wyrażamy podziękowanie dla żołnierzy, którzy w tych szczególnych i trudnych czasach nie szczędzą wysiłku by nieść pomoc potrzebującym. (…) Pamiętajcie by być zawsze gotowi i zawsze blisko dla naszej Ojczyzny! Dla ziemi, na której żyjemy. Trzecie święto brygady odbywa się w bardzo specyficznych warunkach. Od roku cały świat walcz z pandemią. Dla nas ta walka zaczęła się w marcu ubiegłego roku. Jestem niezmiernie dumny ze wszystkich żołnierzy brygady, z waszej postawy - świadomych obywateli, którzy nie szczędząc czasu pomagają bliźnim, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. - powiedział do swoich żołnierzy dowódca brygady płk Rafał Miernik.

Wśród nowych żołnierzy znaleźli się miedzy innymi: zawodniczka MMA, instruktor nauki jazdy, ojciec z córką oraz trener personalny. Oprócz przysięgi na placu jednostki odbyło się także mianowanie żołnierzy na stopień kaprala czyli pierwszy stopień podoficerski a także wręczenie odznak pamiątkowych jednostki wyróżniającym się w służbie oficerom, podoficerom i szeregowym.



12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej powstała w 2018 roku i jest jednostką, która w sposób szczególny nawiązuje do tradycji powstańców wielkopolskich oraz innych formacji ochotniczych i konspiracyjnych z lat 1918-1946. Patronem jednostki został gen. bryg. Stanisław Taczak, pierwszy dowódca powstania wielkopolskiego. W szeregach wielkopolskich terytorialsów służy ponad 1800 żołnierzy. W skład wielkopolskiej brygady wchodzą obecnie trzy bataliony lekkiej piechoty z siedzibami w Śremie, Lesznie oraz tymczasowo batalion w Skwierzynie w województwie lubuskim. Dowódcą brygady jest płk Rafał Miernik oficer z bogatym doświadczeniem wojskowym, weteran misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie. Od wiosny zeszłego roku brygada bardzo aktywnie uczestniczy w walce z koronawirusem..

Tekst: kpt. Marcin Misiak