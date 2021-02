Centrum Szkolenia WOT ma swojego patrona

Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z 2020 roku Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymało imię kapitana Eugeniusza Konopackiego. Kapitan Eugeniusz Konopacki urodził się 11 stycznia 1906 roku w Werbie. Był prawnukiem Szymona Konopackiego, polskiego poety i pamiętnikarza. Swoją przygodę z mundurem rozpoczął w 1930 roku wstępując do Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.

Powstanie Warszawskie to niewątpliwie najważniejszy rozdział w życiu Eugeniusza Konopackiego. W dniu 1 sierpnia 1944 roku batalion „Wigry” ochraniał rejon Cmentarza Powązkowskiego. Po walkach na Woli batalion został przesunięty na Stare Miasto, a następnie na Żoliborz i Śródmieście. Wtedy to utworzono zgrupowanie „Trzaska” (późniejszy pseudonim kpt. Eugeniusza Konopackiego), którego trzon stanowiła kompania „Rudy” batalionu „Zośka”. 5 października Eugeniusz Konopacki zostaje wzięty do niewoli. Kolejno trafia do obozów jenieckich Fallingbostel, Belsen-Bergen oraz Grossborn do momentu uwolnienia przez wojska brytyjskie.

Kapitan Eugeniusz Konopacki, ps. „Trzaska” był również Komendantem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”. Był to ważny moment jego życia gdyż wtedy nastąpiło scalenie „Wigier” z „Szarymi Szeregami”. W kursach uczestniczyło wielu znanych instruktorów, między innymi Tadeusz Zawadzki, ps. „Zośka”, Jan Bytnar, ps. „Rudy”, Maciej Dawidowski, ps. „Alek”, Stefan Mirowski, ps. „Bolek”. W sumie we wszystkich kursach uczestniczyło ponad 280 uczniów, w tym 14 kobiet.

- Jesteśmy dumni z tego, że rozpoczynamy historię naszego Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu z taką tożsamością i takimi tradycjami”- podkreśla Komendant Centrum Szkolenia WOT w Toruniu, płk Krzysztof Leszczyński. „To jest zobowiązanie, któremu musimy sprostać. Naszą obsesją jest skuteczność - zaznacza płk Krzysztof Leszczyński.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić będą siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych będzie współdziałać, wspierać i uzupełniać działania innych służb ratowniczych.



Nowy 2021 rok rozpoczęliśmy ze stanem ponad 27 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.



Tekst: kpt. dr Diana Warchocka/ oficer prasowy Centrum Szkolenia WOT