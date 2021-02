Organizacje proobronne - sprawdzony partner

Pół miliona złotych wsparcia w formie przekazania mienia Skarbu Państwa, perspektywa udziału w szkoleniach, w tym zagranicznych, oraz możliwość zawarcia partnerskiej umowy proobronnej – to tylko wybrane propozycje, jakie dla organizacji proobronnych przygotowało Biuro do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Już niebawem organizacje wesprą jednostki wojskowe w szkoleniu klas wojskowych.

Z każdym rokiem powstają kolejne, a szeregi tych już istniejących systematycznie rosną w siłę. Dzięki współpracy z Biurem do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej ich rola rośnie, a same zyskują status sprawdzonego partnera. Mowa o organizacjach proobronnych – jednego z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa państwa.

Członkowie organizacji proobronnych to najczęściej ludzie młodzi, którzy w ten sposób rozpoczynają poważną przygodę z mundurem. Charakteryzuje ich pasja, wszechstronne zainteresowania i wysoki poziom patriotyzmu. Dla wielu aktywność w organizacji jest późniejszą przepustką do rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej lub podjęcia pracy w innych formacjach mundurowych.

Swoją przydatność proobronni potwierdzili m.in. włączając się w działania antypandemiczne. Przede wszystkim angażowali się w pomoc w codziennych czynnościach osobom starszym, samotnym oraz chorym. Były to m.in. zakupy podstawowych produktów żywnościowych oraz leków. Organizacje proobronne przyłączyły się również do programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów" uruchomionego przez rząd. Ale uczestniczyły też w akcji „Sekcja- Dezynfekcja” polegającej na dezynfekowaniu przestrzeni publicznej.