Legia Akademicka czeka na studentów

Uczelnie wyższe zainteresowane udziałem w programie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów mogą zgłaszać się do MEiN-u. Listę placówek biorących udział w IV edycji Legii Akademickiej poznamy za niespełna miesiąc. Do końca lutego studenci mogą zgłaszać się także do organizowanego po raz pierwszy modułu oficerskiego.

IV edycja Legii Akademickiej – programu wojskowego ochotniczego szkolenia studentów – będzie realizowana na mocy zawartego kilka dni temu porozumienia ministrów obrony narodowej oraz edukacji i nauki. Aby zgłosić się do programu uczelnie wyższe mają czas do 5 lutego. 28 lutego poznamy listę placówek, które wezmą w nim udział.

Zostań żołnierzem rezerwy