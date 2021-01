Grot – nowa wersja w linii

W styczniu żołnierze Wojska Polskiego zostali wyposażeni w najnowszą wersję kolbowej odmiany Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej 5,56 mm Grot, oznaczoną jako C16 FB-A2. To już trzecia generacja karabinka w całości zaprojektowanego i wyprodukowanego w Polsce. Ulepszenia to efekt doświadczeń zebranych podczas szkolenia żołnierzy jednostek operacyjnych i WOT.

Polscy żołnierze zostali wyposażeni w pierwszą partię nowego modelu podstawowej wersji karabinka (czyli w układzie kolbowym) Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej 5,56 mm Grot. Prawie siedem tysięcy sztuk broni oznaczonej jako C16 FB-A2 pod koniec ubiegłego roku trafiło do wojskowych magazynów, z czego ponad 3,5 tys. przekazano do jednostek WOT. Reszta niebawem trafi do jednostek operacyjnych.

Wprowadzone modyfikacje – m.in. nowy zamek wraz z iglicą, zespół łoża wydłużonego z nakładką, rękojeść o mniejszym kącie pochylenia, osłony łoża, chwyt przedni oraz dwupunktowy pas nośny, to efekt wniosków i doświadczeń zebranych podczas szkolenia żołnierzy jednostek operacyjnych i wojsk obrony terytorialnej. Ppłk Tadeusz Binko z Oddziału Gestorstwa DWOT, które odpowiada za pozyskanie wszystkich odmian karabinka MSBS, wyjaśnia, że ulepszanie broni i wprowadzanie do niej poprawek, polska armia zagwarantowała sobie w kontrakcie z 2017 roku. – Ponieważ jako użytkownik i gestor chcieliśmy na kolejnych etapach życia produktu przyczynić się do jego rozwoju, umowa z 2017 roku na pozyskanie karabinka zawierała wymóg modyfikacji broni zgodnie z oczekiwaniami zarówno pod względem ergonomii, jak i konstrukcji – mówi ppłk Tadeusz Binko.