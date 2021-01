Pierwszy turnus służby przygotowawczej w 8 FOW

Nowo przybyli przeszli weryfikację danych osobowych, a następnie zostali umundurowani i wyposażeni w najważniejsze elementy żołnierskiego ekwipunku. W ten sposób rozpoczęła się ich przygoda ze służbą w szeregach Marynarki Wojennej. W szkoleniu bierze udział ponad 30 elewów z niemalże każdego regionu Polski. Sama służba przygotowawcza to tylko przedsmak tego co czeka ich w zawodowej służbie wojskowej. Blisko miesięczne szkolenie podstawowe składa się w głównej mierze z zajęć z musztry, taktyki oraz zajęć strzeleckich. Po 3 dniach szkolenia żołnierzom została uroczyście wręczona broń przez pełniącego obowiązki dowódcy 8.bsap komandora podporucznika Waldemara Przygodę. W pierwszych dniach elewi zostali zapoznani z tradycjami jednostki oraz uświadomiono ich, że przyszło im pełnić służbę w jednostce wyróżnionej w poprzednim roku przez Dowódcę Generalnego RSZ tytułem honorowym "Przodujący Pododdział Marynarki Wojennej”.

Wcielenie do służby elewów I turnusu służby przygotowawczej miało miejsce 11 stycznia w dziwnowskim 8. Batalionie Saperów. W dobie pandemii i obowiązujących obostrzeń wszyscy ochotnicy, którzy stawili się w jednostce rozpoczęli proces wcielenia od testów na COVID-19. Niestety dla kilku kandydatów, po uzyskaniu pozytywnych wyników, marzenie o zawodowej służbie w szeregach Wojska Polskiego zostało odwleczone w czasie.

W czwartek, 21 stycznia, po szeregu zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu budowy broni oraz znajomości przepisów bezpieczeństwa podczas wykonywania strzelań, nastąpił pierwszy test ogniowy – elewi wykonywali strzelanie szkolne z karabinka 7,62 mm kbk AKMS.

Służba przygotowawcza jest to ostatni krok do zawodowej służby wojskowej. Dla większości kandydatów jest to ogromna próba charakteru. Szkolenie jest realizowane według programu, podczas którego uczy się podstawowych elementów żołnierskiego rzemiosła. W ostatnim tygodniu na elewów czeka egzamin z tzw. pętli taktycznej, gdzie zostaną sprawdzone ich umiejętności oraz wiedza zdobyta podczas całego cyklu. Na zakończenie szkolenia elewi złożą uroczystą przysięgę wojskową i otrzymają stopień wojskowy żołnierza rezerwy.

W 8 Flotylli Obrony Wybrzeża szkolenie podstawowe dla ochotników w ramach służby przygotowawczej będzie realizowane kilkukrotnie w ciągu całego roku przez Komendę Portu Wojennego w Świnoujściu oraz 8 Batalion Saperów w Dziwnowie.

Jeszcze nie jest za późno, aby spróbować swoich sił i zostać żołnierzem RP!!

Tekst: kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski