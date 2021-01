WAT wspiera wojska obrony przeciwlotniczej

List intencyjny został podpisany w obecności przedstawiciela Zespołu Programu Wisła ppłk. Przemysława Jaworskiego. Głównym celem porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie kształcenia podchorążych na kierunkach, którymi bezpośrednio zainteresowane są wojska obrony przeciwlotniczej oraz wsparcie przez WAT procesu szkolenia kadr podoficerskich i oficerskich w ramach kursów doskonalących i studiów podyplomowych.

- Współpraca ma na celu profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie kadr technicznych, oficerskich i podoficerskich, na potrzeby obecnie eksploatowanych, bądź wdrażanych zestawów rakietowych obrony powietrznej, a także tych przewidzianych do wprowadzenia do uzbrojenia w przyszłości – mówi dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT, dziekan Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT.

Wojskowa Akademia Techniczna od kilku lat zaangażowana jest w proces wdrażania systemu obrony powietrznej Wisła. W ubiegłym roku resort obrony narodowej, na mocy zawartego z władzami WAT porozumienia, przekazał uczelni interaktywne oprogramowanie treningowe systemu Patriot (Patriot Multiechelon Trainer – PMET).

W związku z tym, że jednym z wymogów wdrażania do Sił Zbrojnych RP systemu Wisła jest konieczność wyszkolenia osób odpowiedzialnych za obsługę pozyskiwanego sprzętu wojskowego, na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT zostały wprowadzone nowe specjalności adresowane dla systemu. Są to: eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu i radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu.

Równolegle do działań związanych z kształceniem specjalistów do obsługi systemu Wisła, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa podjął starania o rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej przeznaczonej dla zestawów rakietowych obrony powietrznej nowej generacji. Otwarcie laboratorium zaplanowano na czerwiec 2021 r.

Tekst: Ewa Jankiewicz/ rzecznik prasowy WAT