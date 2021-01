Aplikacja WAT najlepsza w konkursie EduHack 2021

Studenci Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zdobyli pierwsze miejsca w konkursie „EduHack 2021. International hackathon for the future of education”. Innowacyjna aplikacja UniNetwork ich autorstwa ułatwia tworzenie multidyscyplinarnych zespołów międzyuczelnianych.

Zwycięski zespół Code Hussar, działający w ramach Koła Zainteresowań Cybernetycznych WAT, tworzą: Patryk Ostrowski, Sebastian Szczepański, Piotr Filochowski, Jakub Krukowski oraz Adam Pawełek. Opiekunem naukowym drużyny jest płk dr inż. Mariusz Chmielewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, adiunkt naukowo-dydaktyczny Wydziału Cybernetyki WAT.

Konkurs „EduHack 2021. International hackathon for the future of education” zorganizowany został przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego i odbył się w dniach 14–17 stycznia 2021 r. Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie nowatorskiej aplikacji, która ułatwi pracę zdalną oraz zwiększy efektywność i zaangażowanie uczestników zajęć.