Szkolenie spadochroniarzy przed SWIFT RESPONSE '21

Blisko 300 żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa od ponad tygodnia nieustanie szkoli się na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Dla spadochroniarzy jest to solidne przetarcie przed ćwiczeniem SWIFT RESPONSE '21. Zajęcia z taktyki i strzelania z całego dostępnego arsenału to stałe elementy dnia szkoleniowego na Nowej Dębie. Szkolenie 16 bpd potrwa do 22 stycznia 2021 roku.